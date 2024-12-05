Волочкова отказалась смотреть «Щелкунчика» в Большом театре: «Лучше на Мальдивы»

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не станет смотреть балет «Щелкунчик» в Большом театре из-за завышенных цен. Об этом она сообщила NEWS.ru.

«Два билета — 200 тыс. рублей. А если втроем прийти, это получается уже 300 тыс. Да я лучше на Мальдивы за эти деньги улечу, что я и сделаю в январе в очередной раз», — подчеркнула танцовщица.

Волочкова заявила, что отказывается «потакать» Большому театру, а также не собирается отдавать свои деньги в его казну.

По словам балерины, вместо просмотра новогоднего балета она лучше отдохнет за границей — тем более, что билеты на Мальдивы «стоят в два раза дешевле».

Также экс-солистка Большого театра выразила мнение, что из-за завышенных цен в театр могут прийти только «толстосумы вместе со своими кошелками». Волочкова считает, что руководство театра отпугивает зрителя, который действительно любит балет.

Недавно стало известно, что парные билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре продали на аукционе за 200 тыс. рублей при стартовой цене в 100 тыс. рублей. Самый дорогой единичный билет ушел с молотка за 65 тыс. рублей, а комплект из четырех билетов — за 250 тысяч рублей.

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