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«Прилично набрала»: Анна Калашникова готовится к материнству после выкидыша

Певица Калашникова решилась на новую беременность после выкидыша

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певица Анна Калашникова рассказала, что готовится к материнству после выкидыша. Ее цитирует NEWS.ru.

По словам Калашниковой, она потеряла ребенка на сроке беременности около пяти месяцев. Чтобы преодолеть страх перед новой беременностью, потребовалось время. Сейчас она перешла на правильное питание и занимается спортом, а также проходит гормональную терапию, чтобы легче забеременеть. Из-за этого у звезды вырос вес.

«Прилично набрала в весе. Для меня 3-5 килограммов уже много, я всегда привыкла быть стройной», — говорит она.

Чтобы избавиться от лишних калорий, добавила Калашникова, она посещает бассейн.

Накануне Калашникова заявила, что ее домогался режиссер Сергей Соловьев. По словам звезды, она смотрела на него как на гуру и учителя, благодаря которому у нее появился шанс сняться с известными актрисами.

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