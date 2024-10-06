Бьянка пристыдила женщин, которые выбирают мужчин ради денег

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, в передаче «Шоу Воли» пристыдила женщин, которых в мужчинах интересуют только деньги.

Бьянка вспомнила ролики из соцсетей, в которых поднимается тема финансов и отношений. Там женщины рассказывают, что невозможно влюбиться в парня без денег. Певица призвала девушек не смотреть такие видео. Она назвала это позором.

«Для женщин это такое осквернение любви, тем более русского человека, потому что у нас очень широкая душа. Любовь — это вообще не про деньги», — поделилась исполнительница.

Липницкая назвала любовь «энергией». Она уверена, что в отношениях важно время, которое уделяет вам человек, а не подаренный бриллиант.

Бьянка начала свою творческую деятельность в детстве — с пения в хоре и участия в кружке народных танцев. В 2006-м она записала свой первый студийный альбом «Русский народный R'n'B». В этом же году вышел дебютный клип певицы на песню «Были танцы».

В августе Липницкая призналась, что у нее нет возлюбленного.

Ранее Бьянка рассказала о домогательствах известного певца.