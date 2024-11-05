Анна Калашникова раскрыла имя домогавшегося ее режиссера

Модель и певица Анна Калашникова заявила в беседе с kp.ru, что ее домогался режиссер Сергей Соловьев.

Калашникова заявила, что Соловьев проявлял к ней «неприличный интерес». Артистка уточнила, что он ей не нравился как мужчина. Она смотрела на него как на гуру и учителя, благодаря которому у нее появился шанс сняться с известными актрисами.

По словам Калашниковой, Соловьев приставал к ней и подругам на пробах, проходивших у него дома. Модель и ее приятельницы отказали режиссеру и никогда с ним больше не встречались.

«Он делал еще шикарные фотографии и делал выставки, и делал фотоальбомы. Вот там я есть. Это единственное мое достижение благодаря харрасменту, тому, что он меня там потрогал немножко», — отметила артистка.

Сергея Соловьева не стало 3 декабря 2021 года. Он автор картин «Асса» и «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», а также «Нежный возраст», «Анна Каренина», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Одноклассники» и «Мелодии белой ночи».

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