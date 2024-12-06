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Модель из клипов Паши Техника задержали с мефедроном в лифчике

Актрису и модель Викторию Семенюк задержали с 53 свертками с мефедроном

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techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российскую актрису и модель Викторию Семенюк задержали с 53 свертками с мефедроном. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным источника, 27 ноября в подъезде дома на Батайском проезде полиция задержала 23-летнюю Семенюк в компании ее знакомого — 23-летнего студента РУДН Николая Колкунова.

Всего во время досмотра у них из нижнего белья изъяли 105 свертков с наркотиками — девушка прятала свертки в левой чашке бюстгальтера, молодой человек — в трусах.

Было возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, молодые люди могут лишиться свободы на срок от 10 до 20 лет. Сейчас полиция устанавливает, откуда к задержанным могли поступить наркотики.

Виктория Семенюк снималась в телешоу «Час суда», «Дела судебные», «Мировое соглашение», «Четыре свадьбы», рекламе, клипах рэперов Паши Техника и Феди Родного. Сама записывает треки под псевдонимом SMATRI.

Накануне ОМОН с собаками ворвался на концерт рэпера Mayot в Петербурге для возможной проверки на наркотики.

Ранее за хищение денег у певицы Ларисы Долиной был задержан еще один соучастник преступления

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