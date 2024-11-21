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В Москве за хищение денег у Ларисы Долиной задержан еще один соучастник преступления

В Москве за хищение денег у певицы Долиной задержан житель Татарстана

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Москве был задержан соучастник многомиллионного мошенничества в отношении певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Речь идет о 27-летнем жителе республики Татарстан, ранее судимом за преступления. Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ, которая касается мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере. В ближайшее время суд с участием прокурора должен будет рассмотреть вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

В августе Лариса Долина продала свою квартиру в центре Москвы и перевела свои сбережения злоумышленникам. Ущерб составил порядка 120 млн рублей. Артистка подала в суд на покупательницу ее квартиры Полину Лурье. Певица потребовала признать сделку о продаже ее жилья недействительной.

13 августа Хамовнический суд Москвы арестовал курьера Анжелу Цырульникову, которая, по версии следствия, забрала у Долиной часть денег и передала злоумышленникам. Женщине вменяют мошенничество в особо крупном размере, но сама она заявила, что ее использовали втемную в афере.

Подробнее об этом деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились подробности судебного заседания по делу о мошенничестве с квартирой Долиной.

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