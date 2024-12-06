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Настасья Самбурская пожаловалась, что попала в черный список артистов

Певица Самбурская возмутилась, что попала в стоп-лист артистов в одном месте

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Певица и актриса Настасья Самбурская заявила на YouTube-шоу «Пацаны», что попала в черный список артистов «в одном месте».

Самбурская призналась, что не может раскрывать подробности. Певица пояснила, что речь идет не о конкретном заведении или бренде, а об определенных музыкальных кругах.

По словам Самбурской, она попала в стоп-лист «ни за что». Певица не понимает, по какой причине стала персоной нон грата. Артистка уверена, что решение было принято не из-за ее вокальных данных, поскольку она хорошо поет.

«Удивляет, что судьба артистов находится в руках кучки людей, которые решают, как будет. Мне это неприятно», — возмутилась исполнительница.

В начале октября Самбурская рассказывала, что выбрала актерскую профессию из-за денег. Она определилась с карьерой, как только увидела гонорар Сергея Безрукова.

Знаменитость поставила перед собой цель зарабатывать столько же, сколько народный артист России. У актрисы получилось это спустя 20 лет после вхождения в профессию.

Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Она также играла в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные». Сейчас она развивается как певица.

Ранее сообщалось, что Люся Чеботина потеряла голос перед концертом.

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