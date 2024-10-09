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Настасья Самбурская призналась, что выбрала профессию актрисы из-за денег

Актриса Самбурская заявила, что гонорар Безрукова повлиял на ее выбор карьеры

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Актриса Настасья Самбурская призналась в интервью с Ляйсан Утяшевой, что выбрала свою профессию из-за денег.

Самбурская рассказала, что определилась с карьерой, как только увидела гонорар Сергея Безрукова. Она захотела зарабатывать столько же, сколько он. У актрисы получилось это спустя 20 лет после вхождения в профессию.

«Только сейчас я получаю столько же, сколько он. Только сейчас!» — поделилась артистка.

Самбурская добавила, что в этом году снялась у режиссера, который работал с Безруковым. Артистка уточнила, что узнала о гонораре коллеги именно из-за фильма этого кинематографиста.

«А я как раз на этом фильме и узнала, сколько получает Безруков. И получается, я снимаюсь у режиссера, на работе которого я поняла, что хочу стать актрисой. И именно на этом проекте стала получать именно ту ставку, которую тогда получал Сергей», — рассказала знаменитость.

Самбурская отметила, что несколько месяцев назад пела на одной сцене с Безруковым. Она хотела рассказать эту историю ему, но не решилась.

Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Она также играла в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные». Сейчас она развивается как певица.

Ранее Самбурская пожаловалась на выгорание.

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