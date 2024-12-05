В Екатеринбурге народная артистка России Лариса Долина попала в неловкую ситуацию на сцене. Об этом певица рассказала в беседе с «Пятым каналом».

По словам певицы, на сцене у нее внезапно перестало работать все оборудование из-за отключения электричества. Артистке пришлось импровизировать.

«Пришлось как-то занимать зрительскую аудиторию. Я им начала рассказывать про свои гастроли, пока не включили микрофон и я не продолжила петь», — вспоминает она.

После этого аппаратура на сцене ломалась еще несколько раз, и одну и ту же песню звезде пришлось начинать три раза из-за постоянно выключающегося микрофона.

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