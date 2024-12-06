Талызина о замене Ахеджаковой в комедии Рязанова: «Категорически против!»

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина раскритиковала идею заменить актрису Лию Ахеджакову в комедии «Ирония судьбы, или С легким паром» с помощью «дипфейка». Ее слова передает NEWS.ru.

«Я категорически против, не трогайте Эльдара Рязанова! <...> Оставьте Эльдара Рязанова в покое!» — эмоционально отреагировала актриса.

Талызина выразила мнение, что Ахеджакова «какая-никакая, но артистка». В новогоднем хите Эльдара Рязанова она сыграла роль, ее экранный образ никак не связан с тем, что она говорит в жизни.

6 ноября Life со ссылкой на SHOT сообщил, что Виталий Бородин направил в Минкульт письмо с предложением убрать актрису Ахеджакову из комедии «Ирония судьбы» и заменить ее на Лизу Боярскую с помощью нейросети.

Поводом для этого стало видео, на котором Ахеджакова после спектакля в Лос-Анджелесе сказала одной из зрительниц «Слава Украине», принимая у нее цветы. По мнению Бородина, россиянам, особенно близким бойцов СВО будет неприятно смотреть на актрису в фильме.

Позднее в Госдуме назвали эмоциональным и неверным предложение Бородина. Депутат Александр Шолохов считает, что россияне замену Ахеджаковой воспримут негативно.

Ранее певец Сергей Шнуров назвал проходящей вторую волну популярности Кадышевой.