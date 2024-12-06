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Шнуров о популярности Кадышевой: «Проходящая»

Певец Сергей Шнуров назвал проходящей вторую волну популярности Кадышевой

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что вторая волна популярности народной артистки России Надежды Кадышевой не продлится долго. Его слова передает NEWS.ru.

Шнуров заявил, что у Кадышевой «классные песни и очень крепкий материал», но тренды в интернете часто меняются. Шнуров выразил мнение, что творчеством Кадышевой заинтересовалась молодежь, поскольку кто-то снял прикольный ролик в TikTok на ее трек.

«Популярность в интернете странная, приходит волнами. <...> Популярность эта проходящая», — заявил он.

В 2024 году в сети завирусились композиции Кадышевой «Плывет веночек» и «Течет ручей». Сайт ufa1.ru отмечал, со ссылкой на данные сервиса music.yandex.ru, что у композиций артистки больше 2,5 млн слушателей в месяц. У певца Shaman, сравнивало издание, 226 152 слушателей.

16 августа стало известно, что Кадышева просит за свое выступление на частных мероприятиях полтора миллиона рублей. По данным Life, спрос на концерты артистки вырос вдвое.

Ранее Шнуров высказался о возможности появления фильма о группе «Ленинград».

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