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Сергей Шнуров официально развелся с четвертой женой

Mash: музыкант Шнуров развелся с супругой Ольгой Абрамовой

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Рок-музыкант Сергей Шнуров и Ольга Абрамова официально развелись. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Заседание прошло 21 октября в мировом суде. По словам адвоката музыканта, при разводе супруги не делили имущество и не спорили об опеке над детьми. Пару официально развели, через месяц решение вступит в силу. Ни Сергей, ни Ольга не присутствовали на заседании.

Иск о разводе Абрамова подала 16 сентября. В браке пара состояла с 2018 года, воспитывает двоих детей. Женщина младше музыканта на 18 лет: сейчас ей 33 года, а Шнурову — 51 год. Известно, что Абрамова родилась в семье уральского миллионера Валерия Абрамова.

Накануне Сергей Шнуров пожаловался, что ему запретили выступать в Санкт-Петербурге. Он намекнул на то, что запрет связан с тем, что в своих песнях он высмеивал проводимые в городе реформы. В октябре прошлого года он впервые вышел на сцену Петербурга после четырехлетнего перерыва.

Ранее певица и модель Анна Калашникова заявила, что Сергей Шнуров будет «как и прежде хулиганить» после развода с Ольгой.

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