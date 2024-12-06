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Лолита дала совет россиянам с низким либидо

Певица Лолита посоветовала сходить к эндокринологу россиянам с низким либидо

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lolitamilyavskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Лолита Милявская заявила, что столкнувшихся с проблемами в сексуальной жизни россиянам нужно сходить к эндокринологу. Об этом она заявила NEWS.ru.

«А вообще, если падает либидо, это означает одно, что некого хотеть. А когда некого, то и либидо падает», — подчеркнула Милявская.

3 декабря Life со ссылкой на SHOT заявлял, что россияне стали меньше заниматься сексом. Профильные врачи отмечали, что главным запросом в 2024 году стало низкое либидо. К сексологам, утверждал SHOT, с проблемами чаще всего обращались люди в возрасте от 25 до 40 лет.

По словам Милявской, она тоже столкнулась с этой проблемой. 61-летняя артистка выразила мнение, что падение либидо — нормальное явление для людей ее возраста.

Недавно певица Татьяна Липницкая (она же — Бьянка) усомнилась, что у россиян могло упасть либидо за год. Исполнительница уверила, что «ни у кого ничего не упало».

Тем, кто столкнулся с подобной проблемой, артистка предложила зарядить себя позитивной энергией и посмотреть на мужчин или женщин под другим углом.

Ранее Прохор Шаляпин возмутился, что ему пришлось выйти на работу.

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