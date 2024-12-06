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Моргенштерна не пустили в Казахстан: «Чуда не случилось»

Рэпер Моргенштерн сообщил об отмене своего концерта в Казахстане

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MORGENSHTERN/YouTube

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его выступление в Казахстане отменено.

Исполнитель должен был провести концерт 7 декабря в городе Алма-Ата.

«Сюрприз не удался, чуда не случилось. Сдавайте билеты. Надеюсь, однажды увидимся», — заявил Моргенштерн.

В апреле рэпер отменил концерт в Казахстане, поскольку посчитал его проведение небезопасным. Он не стал пояснять, по каким именно причинам боится приезжать в страну.

«Но если кто-то из государства публично даст слово, что со мной все будет хорошо, я приеду хоть с туром. На данный момент я не могу рисковать», — говорил Моргенштерн.

В октябре стало известно, что Моргенштерн повысил цену на корпоративы почти на 6 млн рублей с начала года. Стоимость частного выступления музыканта увеличилась с 9 до 14 млн рублей. Артист готов сделать организаторам скидку в 20%, если они быстро согласуют его приезд.

По данным Life, музыкант гастролирует по миру в команде до восьми человек, которые преимущественно живут в России. Он просит, чтобы заказчик оплатил билеты туда и обратно всем членам команды.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина попала в неловкую ситуацию на сцене.

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