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Моргенштерн увеличил цену за свой корпоратив почти на 6 млн рублей

SHOT: стоимость корпоратива рэпера Моргенштерна повысилась с 9 до 14 млн рублей

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MORGENSHTERN/YouTube

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) повысил цену на корпоративы почти на 6 млн рублей с начала года. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, стоимость частного выступления музыканта увеличилась с 9 до 14 млн рублей. При этом артист готов сделать организаторам скидку в 20%, если они быстро согласуют его приезд.

Моргенштерн, по сообщениям SHOT, гастролирует по миру в команде до восьми человек, которые преимущественно живут в России. Рэпер просит, чтобы заказчик оплатил билеты туда и обратно всем членам команды.

Также канал раскрывает претерпевший изменения райдер артиста — теперь Моргенштерн просит вино, коньяк и 15 бутылок пива вместо водки. Еще в гримерке артиста должен быть кальян, мясные горячие пиццы, энергетики, Red Bull, липовый мед и интимная гель-смазка.

В райдере рэпер напоминает организаторам, что не фотографируется с заказчиками, а в случае возникновения проблем с безопасностью на сцене может оштрафовать организатора на $1 тыс. Кроме того, отмечает SHOT, артист не исключает, что может изменить райдер за день до концерта.

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