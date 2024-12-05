Самое личное аниме Хаяо Миядзаки выйдет в прокат в России

Кинопрокатная компания «Russian World Vision» выпустит в российский прокат мультфильм, который называют самым личным аниме режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки — «Ветер крепчает». Об этом дистрибьютор рассказал «Газете.Ru».

По сюжету мультфильма 2013 года выпуска, мальчик Дзиро Хорикоси мечтает о полетах и похожих на птиц самолетах, способных обогнать ветер. Но проблемы со зрением мешают ему стать пилотом, и Дзиро решает стать одним из лучших авиаконструкторов мира. На пути к успеху он встретит много интересных людей, переживет Великое землетрясение в Токио и жестокие войны и обретет любовь своей жизни — Наоко. Дзиро продолжает конструировать самолеты, хотя и понимает, что его страна не выиграет войну со всем миром.

В свой единственный мультфильм-байопик Хаяо Миядзаки намеренно вводит магические события, однако в главном герое можно найти многое от самого режиссера — отец Миядзаки был хозяином одного из заводов, производивших истребители A6M Zero, матери не стало из-за туберкулеза. Сам Миядзаки был поклонником авиации до того, как научился рисовать, и пацифистом до того, как начал создавать фильмы. Отец и дядя будущего режиссера конструировали и строили самолеты, сам он мечтал стать инженером, однако выбрал анимацию, в которой реализует свою любовь к полетам.

Фильм выйдет в кинотеатрах 16 января в двух версиях: в классическом дубляже «Реанимедиа» и в оригинале с русскими субтитрами.

Картина «Ветер крепчает» вошла в официальную конкурсную программу 70-го Венецианского кинофестиваля (2013) и номинировалась на «Оскар» (2014) в категории «Лучший анимационный полнометражный фильм» и «Золотой глобус» (2014) за лучший фильм на иностранном языке.

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