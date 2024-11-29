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Московский еврейский кинофестиваль завершится французской комедией «Хороший мальчик»

На «Мосфильме» подведут итоги 9-го Московского еврейского кинофестиваля

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Пресс-служба Московского еврейского кинофестиваля

Церемония закрытия 9-го Московского еврейского кинофестиваля пройдет в киноконцертном комплексе «Мосфильм» 1 декабря. В этот день будут объявлены победители конкурсных программ и состоится российская премьера французской комедии Ноэ Дебре «Хороший мальчик». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Герой картины — беспечный, но дружелюбный молодой еврейский мужчина, который живет со своей матерью в пригороде Парижа и изо всех сил пытается стать взрослым.

Несмотря на нарастающую напряженность в обществе и стремительно ухудшающееся здоровье его матери он сохраняет позитивный настрой.

Режиссер, сценарист и продюсер Ноэ Дебре — выпускник Высшей школы кинематографии и Сорбонны. Мировую известность ему принес сериал «Парламент».

В 2020 году большую популярность обрела его режиссёрская и сценарная работа в Дебре – один из авторов сценария криминально-детективной драмы «Тихий омут» с Мэттом Дэймоном в главной роли.

Для актера Микаэля Зинделя, исполнившего главную роль в фильме «Хороший мальчик», это не первый опыт работы с режиссером — ранее он сыграл в его короткометражных драмах «Мы не животные» и «Современная девушка».

За девять лет существования Московский еврейский кинофестиваль собрал на своих площадках более 40 тыс. зрителей. Было показано свыше 300 картин и организовано более 150 образовательных мероприятий.

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