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Геннадий Хазанов вспомнил, как Ширвиндт разыграл зрителей на 1 апреля

Юморист Хазанов рассказал, что Ширвиндт подарил зрителю на 1 апреля его пальто

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Сатирик и актер Геннадий Хазанов в разговоре с mk.ru вспомнил, как актер Александр Ширвиндт разыграл зрителей Театра сатиры на 1 апреля.

«Ширвиндт очень любил 1 апреля, считал этот день главным праздником. Однажды он объявил на Первое апреля лотерею. Победителю [из зала], номер которого достали из барабана, вынесли огромный куль. А тогда даже оберточная бумага была дефицитом. И вот победитель открыл этот куль, а там было его пальто», — рассказал Хазанов.

Он также вспомнил о словах Ширвиндта, который нередко советовал юмористу делать монологи покороче и менее пафосными. По словам юмориста, во время последнего их разговора с Ширвиндтом тот сказал ему, что телефонная книжка стала бесполезной, так как звонить уже некому. Хазанов признался, что не собирается стирать номер ушедшего друга из телефонной книжки.

Александра Ширвиндта не стало 15 марта, ему было 89 лет. Он известен ролями в фильмах «Ирония судьбы» и «Трое в лодке, не считая собаки». В 2000-2021 годах являлся художественным руководителем Театра сатиры, в 2021 году стал президентом театра.

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