Геннадий Хазанов заявил, что из Галустяна «никогда ничего не выйдет»

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов рассказал на YouTube-канале Sheinkin 40, что ему жалко юмориста Михаила Галустяна.

«Из него никогда ничего не выйдет. Он не виноват в этом», — выразил мнение артист.

Хазанов назвал Галустяна необыкновенным дарованием, которому не посчастливилось на своем пути встретить режиссеров Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая и Георгия Данелию. Только они, считает Хазанов, «смогли бы огранить этот алмаз».

Худрук Московского театра эстрады также признался, что изначально юмористический проект Comedy Club производил на него «очень тяжелое впечатление, но потом ситуация выправилась». Среди резидентов шоу Хазанов выделил Гарика Харламова и Демиса Карибитиса.

На телевидении проект Comedy Club стартовал в апреле 2005 года. Свою карьеру на шоу начинали — и стали известны на всю страну — многие российские звезды: Павел Воля, Гарик Харламов, Александр Ревва, Марина Кравец, Демис Карибидис, Тимур Родригез, Дмитрий Хрусталев и другие.

19 сентября появилась информация, что проект Comedy Club закрывается. Но спустя три дня Харламов и Воля опровергли объявление о закрытии программы. Шоумены пояснили, что это был шуточный анонс нового 20-го сезона передачи.

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