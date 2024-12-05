Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шаляпин возмутился ценами на предновогодний балет «Щелкунчик»

Певец Прохор Шаляпин назвал неадекватными цены на билеты в Большой театр

close
Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певец Прохор Шаляпин раскритиковал в беседе с порталом «Страсти» цены на билеты в Большой театр.

Шаляпин возмутился стоимостью билетов на предновогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре. Он назвал цены неадекватными. Артист считает их завышенными и очень дорогими для людей.

Шаляпин также осудил перекупщиков билетов, которые продают места на спектакль за 100 тысяч рублей. Как отметил исполнитель, в этом случае деньги не идут на зарплаты актеров.

«Я считаю, что цены были бы адекватны, если бы эти деньги шли артистам или на развитие культуры, а так как они идут тем, кто спекулирует этими билетами, то я, конечно, против. Потому что я против коррупции. Она есть во всем мире, но все же хочется ее меньше в нашей стране», — рассказал певец.

Утром 2 декабря сообщалось, что после того, как в 10:00 по московскому времени стартовали продажи билетов на премьеру балета «Щелкунчик», их раскупили в первые же минуты. В кассах билеты не продаются.

4 декабря РИА Новости сообщили, что парные билеты на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре продали на аукционе за 200 тысяч рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей.

Ранее в Большом театре объяснили трудности с продажей билетов на «Щелкунчик».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами