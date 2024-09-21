Воля и Харламов передумали закрывать Comedy Club

Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов и ведущий шоу Павел Воля опровергли собственное объявление о закрытии программы. О том, что шоу «передумали» закрывать, пишет «Коммерсантъ».

Шоумены пояснили, что это был шуточный анонс нового 20-го сезона передачи.

В начале нового выпуска Comedy Club 20 сентября, ранее заявленного как заключительный, Харламов сказал, что шоу закрывается. После Павел Воля попрощался со старым Comedy Club.

«И здравствуй, новый 20-й сезон Comedy Club», — сказал Воля.

Пресс-служба канала ТНТ до этого заявляла, что якобы уже принято решение о том, какая программа будет выходить вместо юмористического шоу.

Программа выходила в эфир 19 лет, в ней начинали свою карьеру такие звезды, как Павел Воля, Александр Ревва, Дмитрий Хрусталев и другие. Итоги Comedy Club подводила накануне «Газета.Ru».

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