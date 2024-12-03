Спиваков высказался о ценах на билеты в театр

Билеты на концерты классической музыки должны иметь доступные цены, чтобы каждый желающий мог их приобрести. Такую точку зрения выразил художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать ажиотаж, вызванный билетами на балет «Щелкунчик» в Большом театре.

«Считаю, что люди должны иметь возможность спокойно прийти и купить билет за доступные деньги. Для меня это абсолютно ясно и понятно», — заявил маэстро во время выступления со своим оркестром в Большом зале Музыкальной академии Ференца Листа в Будапеште.

Спиваков отметил, что всегда стремится удерживать цены на концерты своих музыкальных коллективов на низком уровне, даже если это требует дополнительных затрат. Он добавил, что поддержка спонсоров играет важную роль в этом процессе, позволяя сохранять доступность билетов для широкой аудитории.

«Просто иначе для меня это неприятно», — резюмировал Спиваков.

Утром 2 декабря сообщалось, что после того, как в 10:00 по московскому времени стартовали продажи билетов на премьеру балета «Щелкунчик», их раскупили в первые же минуты. В кассах билеты не продаются. При этом позже билеты периодически начали появляться в онлайн-продаже, однако добавить их в корзину покупателям не удавалось.

Ранее в Большом театре объяснили трудности с продажей билетов на «Щелкунчика».