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Григорий Верник оценил актерскую игру отца в новом сериале

Актер Григорий Верник признался, что его зацепил сериал «Первый номер» с отцом

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KION

Актер Григорий Верник заявил, что его заинтересовал сериал «Первый номер», премьера которого состоялась 30 ноября. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Классная, крутая история. Сложная. Пока не понимаю по двум сериям, честно говоря, куда это будет развиваться, но она цепляет. Очень рад, что отец у меня здесь играет. Нравится вообще стиль Клима (режиссер Клим Козинский. — Прим. «Газеты.Ru») определенный, которому он следует, которого он придерживается. Интересно, куда это все вырулит, как будет соединяться. Но это точно следует посмотреть», — поделился артист.

С мнением Верника согласилась его возлюбленная, актриса Полина Денисова.

«Хотела добавить: неожиданно, что история про журналиста, казалось бы, никак не касается меня, но может так зацепить именно меня и Григория. Нам понравилось!» — подчеркнула звезда «Папиных дочек».

Сериал «Первый номер» рассказывает о погрязшем в кредитах бывшем писателе Константине Иноземцеве (Евгений Цыганов), которому предлагают перезапустить глянцевый журнал. Он занимает пост главного редактора и погружается в чуждый ему мир бесконечных редакционных планерок и встреч с рекламодателями. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре KION.

Режиссером проекта выступил Клим Козинский («Вне себя»). В каст также вошли Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич и другие.

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