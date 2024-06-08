У Кологривого снова появился шанс на роль Жириновского

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на полях ПМЭФ рассказал, что у актера Никиты Кологривого снова появился шанс на роль основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости.

Сериал, напомнил Слуцкий, выйдет на «Первом канале».

«Молодого Жириновского, возможно, сможет сыграть Никита Кологривый, Жириновского в более зрелом возрасте — есть другие кандидаты», — сказал Слуцкий.

Он добавил, что в выборе артистов партия опирается на «сверхпрофессиональных партнеров» — «Первый канал», и выразил уверенность, что сериал будет действительно историческим.

Слуцкий уже рассказывал, что провел встречу с директором «Первого канала» Константином Эрнстом, чтобы обсудить детали будущего сериала. «Первый канал» подтвердил планы на съемки.

Жириновского не стало 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни в возрасте 75 лет.

25 марта сообщалось, что шоураннеры фильма «Жириновский. Взлет» объявили повторный кастинг после того, как съемки пришлось отложить из-за ареста актера Никиты Кологривого. После режиссер сказал, что Кологривый сыграет Жириновского, если удачно пройдет кастинг и если ЛДПР не будет против его участия на фоне скандала.

Ранее кинокритик Шпагин заявил, что Безруков идеально походит на роль Жириновского.