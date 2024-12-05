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«Стал уставать»: коллега рассказал о последних днях жизни диетолога Ковалькова

Управляющий клиники Ковалькова Славин: с диетологом простятся в Горках Ленинских

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Кадр видео: Dr.Kovalkov/YouTube.com

Управляющий клиникой диетолога Алексея Ковалькова Максим Славин рассказал, что прощание с теле- и радиоведущим, доктором медицинских наук пройдет в пятницу, 6 декабря Об этом сообщает NEWS.ru.

С Ковальковым простятся на открытой церемонии, которая начнется в 11:00 в храме Первосвятителей Московских в поселке Горки Ленинские.

По словам Славина, боровшемуся с раком диетологу в последние дни стало значительно хуже, но он продолжал работать.

«Четыре года боролся с болезнью, было немереное количество химиотерапии, чуть ли не 20 курсов. Он работал до последнего, глобально ему стало хуже недели полторы назад, говорил, что стал быстрее уставать», — сказал управляющий.

Клинику, уточнил Славин, может возглавить сын Алексея Владимировича. Он также допустил, что люди могут перестать обращаться в центр.

«Потому что практически все пациенты шли на его врачей, на его участие. Может быть, сын встанет у руля, не могу сказать, что называется, поживем — увидим», — заключил он.

Ковалькова не стало на днях в возрасте 62 лет. Диетолог выступал против строгих диет и известен российскому зрителю благодаря программам «Семейный размер» и «Еда по правилам и без».

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