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Умер известный врач-диетолог Ковальков

Умер известный российский врач-диетолог Алексей Ковальков

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Кадр видео: Dr.Kovalkov/YouTube.com

Умер российский врач-диетолог Алексей Ковальков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала Dомашний, где врач работал.

Ковальков известен российскому зрителю благодаря программам «Семейный размер» и «Еда по правилам и без». Мужчине было 62 года.

Алексей Ковальков — доктор медицинских наук, профессор, руководитель Клиники коррекции веса, ведущий российский специалист по лечению ожирения. За свою жизнь он написал большое количество научных статей и популярных книг. Среди его пациентов было много российских звезд. Он входил в тройку самых востребованных московских диетологов по версии журнала Forbes.

Ковальков выступал против всех диет, поскольку считал, что они не могут научить человека пищевому поведению и лишь на время убирают лишний вес. Он открыто критиковал диетологов и нутрициологов, пользующихся популярностью в известной соцсети.

Врач боролся с тяжелой болезнью. Если верить открытым источникам, у Ковалькова был рак. Последнее видео в своих социальных сетях он опубликовал 13 ноября.

Ранее россиянам рассказали, как похудеть в пост.

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