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Долина о съемках в новогодних программах: «Дает ощущение праздника»

Певица Лариса Долина призналась, что ей нравится сниматься в новогодних шоу

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Максим Блинов/РИА Новости

Певица Лариса Долина призналась в беседе с teleprogramma.org, что принимает участие в практически всех новогодних программах.

Долина заявила, что съемки праздничных выпусков идут «уже полным ходом». Артистке нравится процесс работы в таких проектах. Он дает ей ощущение праздника.

«Конечно, все новогодние программы снимаем загодя. Но когда заходишь в студию и там уже стоит новогодняя елка, то новогоднее настроение присутствует. И это меня очень радует. Это ярко, красиво всегда бывает», — поделилась артистка.

Долина призналась, что не может вспомнить свой первый «Новогодний огонек», так как он был очень давно.

По словам Долиной, 2024 год для нее стал очень непростым, но, несмотря на трудности, она продолжает развивать свою карьеру. К примеру, певица провела свой первый фестиваль «Долина Фест». Также у артистки впервые состоялся интенсив с приглашением стран ближнего зарубежья в Беларуси.

«Провела много гастрольных туров, выпустила много новых песен, в том числе и новых дуэтов. Так что творчески этот год был очень плотным и насыщенным. И я этому очень рада!» — отметила певица.

Ранее Антонов объяснил, почему артистам невесело сниматься в новогодних передачах.

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