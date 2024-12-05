Марина Хлебникова раскрыла свой самый насыщенный на выступления праздник

Певица Марина Хлебникова призналась в беседе с teleprogramma.org, что Рождество оказалось для нее самым насыщенным праздником по концертам.

Хлебникова вспомнила, как провела семь выступлений подряд в этот день. По словам артистки, периодически она устает, однако слушатели дарят ей вдохновение. На Новый год певица хочет и работать, и отдыхать. Сначала она планирует провести концерт в Казани, а затем отпраздновать 2025-й.

«Мы можем побыть и в кругу друзей. А когда можно было запускать фейерверки, мы уезжали подальше, за город. Обычно это завершало череду наших выступлений», — поделилась исполнительница.

В январе Telegram-канал Shot сообщил, что у певицы Марины Хлебниковой якобы начали отказывать пальцы рук на фоне прогрессирующего ревматоидного артрита. Shot подчеркивал, что врачи также провели певице пробу Ромберга, которая якобы выявила невротическое расстройство у исполнительницы.

Концертный директор Хлебниковой Данила Прайс заявил, что материалы о проблемах со здоровьем у певицы ни на чем не основаны.

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