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Директор Хлебниковой ответил на слухи об инвалидности певицы

Директор Хлебниковой Прайс опроверг слухи об инвалидности певицы

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Анатолий Ломохов/Russian Look/Global Look Press

Концертный директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг в беседе с «Пятым каналом» наличие у певицы инвалидности.

Прайс отметил, что в последнее время все чаще стала появляться дезинформация о состоянии здоровья Хлебниковой. По его словам, все заявления о ее самочувствии неправда. Он уверил, что артистка не жалуется на свое здоровье. Более того, певица сейчас проводит концертный тур.

«Недели две или три назад Марина уже на эти слухи ответила, в ее соцсетях есть видеоответ на эту странную историю», — уточнил Прайс.

28 декабря Telegram-канал Shot сообщил, что певица Марина Хлебникова якобы встала на учет как инвалид третьей группы. По данным издания, причиной оказался ревматоидный артрит. Артистка начнет получать льготы с начала 2024 года.

Shot также подчеркнул, что сейчас Хлебникова якобы находится на второй стадии болезни — у нее появились эрозии в костях запястий и локтей. Кроме того, ей якобы диагностировали смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломами.

Ранее Боярский вернулся из больницы.

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