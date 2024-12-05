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Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к алкоголю

Певец Шнуров заявил, что творчество для него важнее алкоголя

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Максим Блинов/РИА Новости

Певец, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к алкоголю. Его цитирует издание «7 дней».

В интервью ему рассказали, что один артист перестал употреблять спиртное и пожаловался, что его мир стал черно-белым. По мнению Шнурова, с ним такого произойти не может, потому что он увлеченный человек и для него творчество важнее алкоголя.

«Один наш великий русский писатель сказал мне: «Мы с тобой, Сергей, никогда не сопьемся, потому что у нас есть наркотики посильнее, мы умеем сочинять». Тот артист, наверное, не сочиняет, поэтому у него мир черно-белый становится, а у меня мир цветной, поэтому такой привязанности к алкоголю нет», — заверил он.

Также в новом интервью Шнуров выразил мнение, что кризис среднего возраста придумали мужчины для оправдания пьянства.

Ранее звезда «Служебного романа» снялась в клипе Сергея Шнурова.

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