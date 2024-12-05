Сергей Шнуров заявил, что кризис среднего возраста придумали мужчины

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью изданию «Семь дней» высказался о своем отношении к кризису среднего возраста.

Шнуров допустил, что такой кризис у него был, но выдвинул предположение, что его придумали мужчины.

«Мне кажется, это очередной современный миф, он удобен мужчинам для того, чтобы легче было думать о собственном пьянстве, легче уходить из дома на рыбалку или в баню. Ты говоришь: «У меня кризис среднего возраста!» И сразу все хором: «О, понимаем», — объяснил певец.

Накануне Шнуров опроверг слухи о снижении цен за корпоративы. Артист попросил «не нести чушь».

«Где подешевели? Двадцать миллионов — это, по-вашему, дешево?» — возмутился артист.

В сентябре Telegram-канал SHOT сообщал, что Шнуров якобы снизил свой гонорар до 18,5 миллиона рублей из-за отмены концертов в «Лужниках» и «Газпром-Арене», а также из-за развода с четвертой женой.

Ранее звезда «Служебного романа» снялась в клипе Сергея Шнурова.