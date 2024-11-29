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Звезда «Служебного романа» снялась в клипе Сергея Шнурова: «Тревожусь»

Актриса Светлана Немоляева сообщила, что снялась в клипе Сергея Шнурова

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К/ст им.Довженко по заказу Гостелерадио СССР

Актриса Светлана Немоляева призналась в беседе с POPCAKE, что снялась в клипе лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

Немоляева призналась, что предложение о съемках стало неожиданным. Ей было трудно представить себя с такой личностью, как Шнуров. Актриса согласилась на работу, так как она ей показалась очень интересной. Артистка уточнила, что ее роль соответствует образу «старой дамы».

«Я не знаю, что получилось. Я тревожусь из-за этого. Для меня это первый опыт (съемок в клипе). Это моя премьера», — поделилась артистка.

Немоляева уточнила, что не знакома со Шнуровым. Они играли в одной картине, но не пересекались на съемочной площадке.

Немоляева также раскрыла свое отношение к мату. Она призналась, что ненавидит ненормативную лексику и не использует ее.

21 ноября Telegram-канал Mash сообщал, что Светлане Немоляевой стало плохо на съемках ремейка «Буратино». Канал утверждал, что у артистки подскочило давление и закружилась голова, в результате чего она чуть не упала в обморок.

Позже Немоляева рассказала, что страдает от мерцательной аритмии, нарушения сердечного ритма.

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