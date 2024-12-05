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Отец Фриске заявил, что всегда знал о сливах Шепелева

Отец Фриске Владимир назвал Шепелева непорядочным человеком

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Илья Питалев/РИА Новости

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов заявил в беседе с kp.ru, что всегда знал о сливах Дмитрия Шепелева.

Копылов отметил, что «наконец-то» его услышали.

«Дмитрий непорядочный, мягко говоря. Хотя сама Алена, когда я был гостем в ее программе «Алена, блин!», с пеной у рта утверждала, что Шепелев не мог сливать информацию, и доказывала, что это бред», — поделился отец знаменитости.

4 декабря журналистка и блогерша Алена Жигалова обвинила мужа Жанны Фриске Дмитрия Шепелева в том, что он якобы сливал информацию о болезни певицы.

Жигалова призналась, что провела собственное расследование о том, кто распространял информацию о заболевании Фриске. Им, по словам блогерши, оказался Шепелев. Журналистка заявила, что не верила в это до последнего.

В 2013 году Жанне Фриске диагностировали рак головного мозга. Артистка несколько лет боролась с болезнью. Все это время за ней ухаживали и поддерживали родственники и Ольга Орлова. 15 июня 2015 года певицы не стало.

Ранее сообщалось, что Ларисе Голубкиной предстоит новый курс химиотерапии.

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