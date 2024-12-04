HBO раскрыл даты выхода «Эйфории» и приквела «Игры престолов»

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт объявил даты релизов сразу нескольких ожидаемых сериалов HBO в 2025–2026 годах. Об этом сообщает Variety.

Третий сезон «Белого лотоса» начнет выходить в феврале следующего года, а второй сезон сериала «Одни из нас» — весной. Выход приквела «Игры престолов», сериала «Рыцарь Семи королевств», запланирован на конец 2025 года.

Неоднократно переносившийся третий сезон «Эйфории» выйдет в 2026 году — изначально его выход планировали в начале 2023 года, но потом переносили дату релиза.

Сериал по вселенной «Гарри Поттера», который изначально планировали выпустить в 2026-м, перенесен на 2027 год. Сейчас HBO проходит кастинг на роли Гарри, Рона и Гермионы.

12 ноября сообщалось, что оскароносный актер Марк Райлэнс может исполнить роль профессора Дамблдора в новом сериале по «Гарри Поттеру».

Инсайдер сообщал Variety, что Warner Bros. еще не начала переговоры с актером. Однако компания уже связалась с ним, чтобы узнать о готовности работать над проектом.

Ранее актриса Марго Робби призналась, что настояла на съемках обнаженной сцены с ДиКаприо.