Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

HBO раскрыл даты выхода «Эйфории» и приквела «Игры престолов»

Премьера сериала «Рыцарь Семи королевств» состоится в конце 2025 года

close
HBO

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт объявил даты релизов сразу нескольких ожидаемых сериалов HBO в 2025–2026 годах. Об этом сообщает Variety.

Третий сезон «Белого лотоса» начнет выходить в феврале следующего года, а второй сезон сериала «Одни из нас» — весной. Выход приквела «Игры престолов», сериала «Рыцарь Семи королевств», запланирован на конец 2025 года.

Неоднократно переносившийся третий сезон «Эйфории» выйдет в 2026 году — изначально его выход планировали в начале 2023 года, но потом переносили дату релиза.

Сериал по вселенной «Гарри Поттера», который изначально планировали выпустить в 2026-м, перенесен на 2027 год. Сейчас HBO проходит кастинг на роли Гарри, Рона и Гермионы.

12 ноября сообщалось, что оскароносный актер Марк Райлэнс может исполнить роль профессора Дамблдора в новом сериале по «Гарри Поттеру».

Инсайдер сообщал Variety, что Warner Bros. еще не начала переговоры с актером. Однако компания уже связалась с ним, чтобы узнать о готовности работать над проектом.

Ранее актриса Марго Робби призналась, что настояла на съемках обнаженной сцены с ДиКаприо.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами