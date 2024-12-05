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Актриса Лариса Голубкина вызвала медиков из-за сильных болей

Mash: актрисе Ларисе Голубкиной экстренно потребовалась помощь медиков

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Global Look Press

Актрисе и народной артистке РСФСР Ларисе Голубкиной экстренно потребовалась помощь медиков. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

У 84-летней звезды фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» онкология и паллиативный статус из-за рака третьей степени и заболевания системы крови. Поэтому она постоянно принимает специальные препараты. Однако, по данным канала, на днях у нее начались сильные боли, что даже перестали помогать лекарства. Тогда домой приехала бригада паллиативной помощи. Женщине выдали мощный анальгетик, который стабилизировал состояние. Сейчас она восстанавливается.

По данным SHOT, Голубкиной предстоит очередной курс химиотерапии, чтобы добиться ремиссии. У нее прошли болевые синдромы на фоне онкологии за счет обезболивающей терапии.

У себя дома Голубкина передвигается только на инвалидном кресле. Врачи отметили улучшения на фоне обезболивающей терапии и рекомендовали пройти в ближайшее время курс химиотерапии, чтобы нейтрализовать оставшиеся раковые клетки.

В конце июля 2024 года актриса проходила стационарное лечение в Боткинской больнице. Десять лет назад в Германии ей поставили диагноз «макроглобулинемия Вальдестрема» — это вялотекущее, медленно развивающееся заболевание опухолевой природы. Это заболевание системы крови, протекающее с поражением костного мозга. В 2022 году она уже проходила курс полихимиотерапии и достигла ремиссии.

Ранее Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева заявила, что может пропустить съемки в новогодних шоу из-за болезни.

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