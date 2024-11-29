Шнуров попросил не нести чушь после слухов о снижении цен за корпоратив

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг в беседе с «Пятым каналом» слухи о снижении цен за корпоративы.

Шнуров попросил «не нести чушь».

«Где подешевели? Двадцать миллионов — это, по-вашему, дешево?» — возмутился артист.

В сентябре Telegram-канал SHOT сообщал, что Шнуров якобы снизил свой гонорар до 18,5 миллиона рублей из-за отмены концертов в «Лужниках» и «Газпром-Арене», а также из-за развода с четвертой женой.

21 октября Шнуров официально развелся с женой Ольгой Абрамовой. По словам адвоката музыканта, при разводе супруги не делили имущество и не спорили об опеке над детьми.

Шнуров и Абрамова тайно узаконили свои отношения в октябре 2018 года. Женщина младше музыканта на 18 лет: сейчас ей 33 года, а Шнурову — 51 год. Известно, что Абрамова родилась в семье уральского миллионера Валерия Абрамова.

У пары двое детей. В июне 2021 года у знаменитостей появился на свет первый общий ребенок — сын, имя которого они не раскрывают, а в 2022 году супруги вновь стали родителями. Артист не показывает детей в соцсетях и не рассказывает о них в интервью.

Ранее звезда «Служебного романа» снялась в клипе Сергея Шнурова.