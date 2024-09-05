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Евгений Миронов назвал схожие черты российских и южноафриканских актеров

Худрук Театра Наций Миронов заявил, что южноафриканские актеры похожи на российских

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Художественный руководитель российского Театра Наций Евгений Миронов призвал проводить в России фестивали южноафриканских театров. Его цитирует News.ru

Он назвал схожие черты российских и южноафриканских актеров.

«По природе нашей, актерской, не знаю по какой, может быть, вообще по природе, южноафриканцы нам ближе всего. Они такие же темпераментные, они так же зажигаются очень быстро», — говорит Миронов.

По словам Миронова, одним из первых шагов в направлении культурного сближения с ЮАР станет спектакль, который поставит актер, режиссер и руководитель трех театров в этой стране Джеймс Нобо. Миронов поддерживает контакт с Нобо уже три года. Постановка Нобо выйдет в России в конце следующего сезона.

«Это был его выбор. А дальше он уже приехал сюда на кастинг. А в дальнейшем, мне кажется, как мы планируем фестиваль китайского современного театра в Москве, мы должны сделать фестиваль южноафриканских театров», — заключил он.

Накануне Евгений Миронов впервые после операции на позвоночнике появился в Театре Наций.

О том, что Миронову сделали операцию на позвоночнике, сообщил 1 сентября Telegram-канал Mash.

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