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Самым популярным супом в доставках у россиян оказался не борщ

Том Ям стал самым популярным супом у россиян в доставках

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Depositphotos

Уходящий год показал рекордный спрос на супы. По данным исследования сети «Крошка Картошка» и сервиса Купер, эта категория выросла в заказах более чем на 80% по сравнению с предыдущим годом.

Лидером среди первых блюд у россиян стал Том Ям: за последние полгода его заказывали на 81% чаще, чем борщ, и почти в 2,5 раза (244%) чаще, чем куриный суп с лапшой. Также в топ-5 самых любимых супов россиян вошли сырный и гороховый супы.

При этом в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, борщ по-прежнему остается самым популярным среди первых блюд. Количество его заказов в пять раз превышает количество заказов Том Яма и в шесть раз куриного супа с лапшой.

На предпочтениях в потреблении супов также сказывается сезонность. Так, летом большой популярностью пользуется окрошка, а зимой — грибной суп-пюре из шампиньонов.

Ранее были названы продукты, которые нельзя есть на ночь.

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