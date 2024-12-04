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Машков предложил учредить в России новый праздник

Машков предложил учредить День артиста 17 января

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Председатель Союза театральных деятелей РФ актер Владимир Машков предложил учредить в стране День артиста, который будет отмечаться 17 января.

«Мы предлагаем учредить в России День артиста», — сказал он.

По его словам, оргкомитет 150-летия Союза театральных деятелей России поддержал нашу идею.

«В качестве даты мы предлагаем 17 января. Это день рождения первого народного артиста Советского Союза Константина Сергеевича Станиславского», — сказал Машков.

Машков ранее оценил идею продавать билеты в московские театры по паспорту. Худрук «Современника» и Театра Олега Табакова одобрил идею такой продажи и предположил, что такие правила помогут усилить контроль за посещением культурных мероприятий и решить проблему перекупщиков. По словам Машкова, у правительства Москвы есть все возможности, чтобы сделать период адаптации к новым правилам более спокойным для всех заинтересованных сторон. В частности, добавил народный артист, нужно будет решить проблему, когда человек купил билеты и не смог пойти на концерт или спектакль.

Ранее Машкова заочно осудили на Украине на 10 лет тюрьмы.

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