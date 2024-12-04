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Мамаева рассказала, как бы она поступила на месте жены Natan

Модель Мамаева заявила, что подала бы на развод на месте жены Natan

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РИА Новости

Модель и телеведущая Алана Мамаева заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что развелась бы с певцом Natan (Натаном Мировым) на месте его жены.

Поклонница спросила, какие бы Мамаева предприняла действия, если бы оказалась на месте жены артиста.

«Развод», — заявила модель.

15 октября Natan подтвердил, что между ним и блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное».

31 октября в Telegram-канале «НЕОПРА, БЛИН!» появилось видео, на котором Natan целуется с Бьянкой, а артистка объясняет свою связь с женатым артистом фразой: «Я не могла ему противостоять».

23 октября жена Natan Анастасия Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях». 25 ноября журналистка Алена Жигалова заявила, что жена Мирова простила его за измены. Позже Швецова опровергла это.

Ранее Карина Нигай назвала Лерчек похотливой белкой.

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