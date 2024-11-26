Карина Нигай назвала Лерчек похотливой белкой

Блогерша Карина Нигай возмутилась в беседе с Telegram-каналом «Звездач» поведением Валерии Чекалиной (Лерчек) и Натана Мирова (Natan) в шоу «Звезды в джунглях».

Нигай считает, что поведение в проекте блогерши и певца было неприемлемым. Она назвала Лерчек похотливой белкой. О Natan блогерша высказалась в нецензурной форме. Знаменитость возмутило, что Чекалина «позволяет себе крутить роман» с женатыми мужчинами, у которых есть дети.

«Они позволяют себе вести себя так при огромном количестве камер, зная, что его жену теперь все полощут, как хотят… Лерчек сама, будучи матерью, крутила роман на всю страну с женатым мужчиной и не позаботилась о чувствах его женщины», — заявила Нигай.

15 октября Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Сама Чекалина призналась, что не знала о браке Мирова.

23 октября жена Natan Анастасия Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях». 25 ноября журналистка Алена Жигалова заявила, что жена Мирова простила его за измены.

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