У бренда косметики Тины Канделаки нашли долги перед ФНС

Бренд косметики телеведущей и заместителя гендиректора «Газпром-Медиа» Тины Канделаки задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) почти миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Речь идет об ООО «Сэйгл», через которое Канделаки продает патчи для глаз, кремы, шампуни и гели для душа собственного производства. По информации канала, у компании долг перед ФНС в размере 998 тыс. рублей.

В конце августа сообщалось о налоговой задолженности другого бизнеса Тины Канделаки — ООО «ТК ЭДЬЮКЕЙШН». Еще летом предыдущего года телеведущая смогла заработать 3 млн рублей благодаря этой компании. Тогда общая выручка бизнеса составляла 35 млн рублей.

У Тины Канделаки есть также ряд других бизнесов — в 2010 году открылся ее ресторан «Тинатин», который специализируется на грузинской и европейской кухне. Он находится в центре Москвы на Плющихе.

Вместе со своей подругой детства Линдой Гусевой телеведущая также открыла элитный салон красоты «В Копернике», который расположен на улице Большая Якиманка в столице.

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