У Тины Канделаки обнаружили долг перед ФНС

У компании российской журналистки, телеведущей и продюсера Тины Канделаки обнаружили задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 378 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Канделаки занималась продажей своего марафона по речи через задолжавшее ООО «ТК ЭДЬЮКЕЙШН». При этом в августе предыдущего года сообщалось, что телеведущая смогла заработать 3 млн рублей благодаря этой компании. Тогда общая выручка бизнеса составляла 35 млн рублей.

ООО «ТК ЭДЬЮКЕЙШН» — это не единственный бизнес Канделаки. В 2010 году открылся ресторан «Тинатин», который специализируется на грузинской и европейской кухне. Он находится в центре Москвы на Плющихе.

Вместе со своей подругой детства Линдой Гусевой телеведущая также открыла элитный салон красоты «В Копернике», который расположен на улице Большая Якиманка в столице. А в 2015-м знаменитость начала производство органической косметики, назвав компанию AnsaLigy.

Недавно стало известно, что у телеведущего Александра Васильева появился новый долг перед ФНС в размере 722 тыс. 522 рублей. Эта сумма добавилась к уже старой задолженности, которая составляет 1 млн 292 тыс. 837 рублей.

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