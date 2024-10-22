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СМИ сообщили, что Глюкоза попала в «черный список» артистов из-за скандалов с наркотиками

SHOT: певицу Глюкозу отказались приглашать на «Голубой огонек» из-за скандалов

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Певица Глюкоза (Глюк'oZa, настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) попала в «черный список» артистов, которых организаторы отказываются приглашать на новогодние ТВ-шоу и корпоративы. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации издания, по этой причине Чистякову-Ионову не пригласили на съемки проекта «Голубой огонек». Создатели проекта и организаторы мероприятий боятся, отмечает SHOT, что появление артистки «ударит по их репутации» на фоне ее скандалов с наркотиками.

Также сообщается, что организаторы уже запланированных концертов певицы требуют от нее скидку на гонорар.

Недавно Глюкозу оштрафовали по статье об употреблении наркотиков и рецептурных препаратов. Ей назначили административный штраф в размере 5 тыс. рублей.

Певица привлекла внимание сотрудников полиции в зале аэропорта Шереметьево. По визуальным признакам правоохранитель решил, что звезда находится в состоянии наркотического опьянения. От медицинского освидетельствования Глюкоза отказалась.

20 июля в Красноярске состоялся концерт Глюкозы, очевидцы которого заявляли, что артистка чуть не сорвала выступление. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах. Позже Чистякова-Ионова заявила, что причиной ее странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных.

Ранее отец Киркорова пожаловался на отказавшие ноги.

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