Владимир Березин раскрыл, когда «Голубые огоньки» «уйдут в небытие»

Диктор, актер и телеведущий Владимир Березин заявил в беседе с NEWS.ru, что «Голубые огоньки» стоит убрать с ТВ только при появлении нового формата.

Березин считает, что новое шоу должно быть интереснее уже существующего.

«Менять старое на новое нужно только тогда, когда придумаешь такое новое, что старое на его фоне потеряет свой блеск и, как старая форма, уйдет в небытие. А пока нужно уметь радоваться этому состоянию детской радости, ощущению начала чего-то нового, счастливого, как символ того, что сбудутся мечты», — заявил актер.

Березин отметил, что недовольные «Голубым огоньком» появились еще в 90-е. Актер считает, что передача является символом Нового года. Он уверен, что программа — это фундаментальная классика праздника наравне с Дедом Морозом, елкой и фейерверками.

В декабре 2023 года певица Вика Цыганова отказалась смотреть традиционную программу «Новогодний голубой огонек» и назвала ее пошлой.

По мнению артистки, за последние 20 лет передача не стала лучше. Кроме того, теперь в ней принимают участие звезды, которые «не берут за душу и сердце», добавила артистка.

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