Асмус съехалась с новым возлюбленным после первого свидания

Роман Кристины Асмус и продюсера Ильи Бурца начался чуть больше месяца назад. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на подругу артистки.

«После первого свидания ребята поняли, что созданы друг для друга. Во всяком случае, они уже съехались и живут как семья», — поделился источник.

Кристина Асмус уже познакомила нового возлюбленного со своей 11-летней дочерью Кристиной. Девочка, утверждает инсайдер, хорошо приняла бойфренда матери.

Друзья Асмус сообщили, что продюсер начал симпатизировать актрисе практически после первой их встречи. Он восхищался ее красотой и сделал все, чтобы очаровать знаменитость.

«Многие видели его безответную влюбленность, он прямо говорил, что хотел бы общаться с Кристиной», — добавил инсайдер.

Также издание kp.ru выяснило, что Илья Бурец расстался с супругой Александрой еще год назад после 12 лет брака — несмотря на то, что бракоразводный процесс завершился только 18 ноября.

В конце ноября Кристину Асмус впервые засняли вместе с Бурцом на премьере сериала «Первый номер». При этом kp.ru утверждает, что возлюбленные вместе вышли в свет еще раньше. В середине ноября они «обнимались у всех на глазах» на закрытой вечеринке сериала «Беспринципные».

Асмус и Бурец познакомились во время работы над сериалом «РАЙцентр» — в нем актриса сыграла главную роль, а ее новый избранник был продюсером. Съемки проходили летом 2022 года, когда у Асмус был роман с актером Романом Евдокимовым.

Ранее сообщалось, что Киркоров поцеловался с Дубцовой.