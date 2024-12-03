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Киркоров поцеловался с Дубцовой: «Ты такая аппетитная!»

Певец Филипп Киркоров назвал Дубцову красивой и поцеловал в губы

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fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров восхитился образом Ирины Дубцовой и поцеловал артистку в губы на прощание на мероприятии YAM Session 2024. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Народный артист также трогал Дубцову за талию, ноги и другие части тела, а параллельно говорил ей комплименты.

«Ты такая аппетитная! Ты такая вкусная! Так хочется тебя скушать. Ты такая красивая! Невероятная красота!» — заявлял артист.

Дубцова молча выслушивала комплименты от артиста, а под конец произнесла: «Мне завидует сейчас вся страна».

Недавно певица Азиза рассказывала, что не вышла замуж за Филиппа Киркорова, поскольку исполнителю нужно было заняться своей карьерой.

Знаменитости познакомились в 1988 году, когда певица приезжала в Москву на отборочный конкурс. Изначально Киркоров «красиво ухаживал» за артисткой, а затем сделал ей предложение руки и сердца.

Этот брак даже благословили родители знаменитостей. По словам Азизы, она «не очень бурно среагировала» на предложение Киркорова, поэтому в начале 90-х он женился на Алле Пугачевой.

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