Раскрыто имя нового возлюбленного Кристины Асмус

Актриса Кристина Асмус появилась на премьере сериала «Первый номер» вместе с продюсером сериалов «Беспринципные» и «Райцентр» Ильей Бурецом. Об этом сообщает Super.ru.

На мероприятии знаменитости держались за руки, а затем вместе покинули светский вечер. Издание kp.ru добавляет, что на безымянном пальце правой руки у Асмус было кольцо, которое похоже на обручальное. Актриса намеренно показывала его фотографам, поэтому не исключено, что таким образом артистка решила просто подразнить публику.

Официально пара не подтверждала свой роман.

25 ноября Асмус публично рассказала о новом романе. Она опубликовала фотографию, на которой сидела на диване с чашкой чая и проведенной к руке трубкой от капельницы. Это фото, признавалась звезда, сделал ее новый возлюбленный. Имени мужчины Асмус не раскрывала.

До этого у звезды «Универа» был роман с актером Романом Евдокимовым. Влюбленные долгое время не афишировали отношения, но в декабре 2022 года их заметили на премьере фильма «Мажор в Сочи». Прошлой зимой стало известно, что актеры расстались.

Кристина Асмус состояла в браке с юмористом Гариком Харламовым с 2013 по 2020 год. У артистки и резидента шоу Comedy Club есть 10-летняя дочь Анастасия.

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