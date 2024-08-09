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Брухунова ответила на критику ее романа с Петросяном: «Не поняла, за что»

Брухунова пожаловалась на хейт на фоне критики за связь с женатым Петросяном

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Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что не испытывает вину за роман с юмористом во время его предыдущего брака с комикессой Еленой Степаненко. Своим мнением блогерша поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В недавнем интервью Брухунова рассказала, что живет с Петросяном уже 12 лет, однако официально пара рассекретила свой роман лишь в 2018 году, когда Петросян разводился со Степаненко. Интернет-пользователи начали осуждать Брухунову за шестилетнюю связь с женатым мужчиной.

«Я сегодня вспомнила, что такое хейт благодаря «добрым» комментаторам, которые вновь обрушились на меня. Честно говоря, я совершенно не поняла, за что. Но это уже не имеет никакого значения», — ответила на критику блогерша.

Брухунова стала пятой супругой Петросяна, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года шоумен опубликовал фото с шестимесячным мальчиком — его назвали в честь отца артиста Ваганом Межлумовичем.

13 марта 2024 года у знаменитостей родилась дочь. Они назвали девочку Матильдой в честь балерины Кшесинской.

Ранее дочь Евгения Цыганова рассказала о предвзятости к себе из-за фамилии.

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