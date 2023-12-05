Лепс намерен взыскать с подрядчиков своего ресторана 212 тысяч рублей

Певец Григорий Лепс подал в суд на подрядчиков своего ресторана. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, ООО «Хлебосольное подворье Григория Лепса» подало иск на две компании — АО «Крокус Интернэшнл» и АО «Кротекс». С первой предприятие потребовало взыскать задолженность в размере 176 тысяч 998 рублей 91 копейку, а со второй — 35 тысяч 286 рублей 75 копеек. Всего Лепс намерен выиграть в суде 212 тысяч 285 рублей 66 копеек.

В октябре бывший криминальный авторитет и создатель монашеско-рыцарского ордена под названием «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов (признан в РФ иностранным агентом) подал иск на Григория Лепса.

Морозов заявлял в иске, что Лепс, употребляя нецензурные выражения в публичном пространстве, получает доход от своего эпатажного поведения и тем самым оскорбляет приоритеты и принципы религиозной группы «Братство Морозов — Златоуст». Истец потребовал от певца 10 миллионов рублей и «зачитывать семь раз публично и вслух, с выражением, соблюдая знаки препинания, на указанных YouTube-каналах решение суда по данному делу».

Ранее основатель «Миража» объяснил, почему запретил Суханкиной петь песни группы.